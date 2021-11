Brawn geeft zijn mening over bocht 4-incident: "Waren geen dramatische risico's"

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten afgelopen weekend weer een verbeten strijd uit. De twee kemphanen belandden samen naast de baan in de vierde bocht van Interlagos. Er volgde geen straf tot woede van Mercedes. De Duitse ploeg was des duivels en diende een protest in.

Formule 1-kopstuk Ross Brawn heeft genoten van de race en deelt nu zijn opinie over het bocht 4-incident. In zijn gebruikelijk column op de site van de sport schrijft hij het volgende: "Hamilton had een momentje met Max. Iedereen had daar een andere mening over. Er waren geen dramatische risico's."

Brawn heeft ook genoten van de inhaalrace van Hamilton. Het kopstuk is vol lof over zijn landgenoot: "Mercedes had een verbijsterd goede auto dit weekend. Wanneer je iemand van Lewis zijn kaliber in die auto stopt dan is hij niet te stoppen. Ik heb het Lewis vaker zien doen en het is elke keer indrukwekkend."