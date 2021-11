Formule E ziet succes 'Drive to Survive' en komt met eigen serie

De Formule 1 heeft de afgelopen jaren een compleet nieuwe doelgroep gevonden dankzij de Netflix-serie 'Drive to Survive'. Alhoewel de reeks veelvuldig wordt bekritiseerd is men er toch tevreden mee. Andere raceklassen zien het succes en kunnen dan ook niet achterblijven.

De elektrische Formule E heeft namelijk zijn eigen real-life serie gefilmd tijdens het afgelopen seizoen. Waar de Formule 1 samenwerkte met streamingsdienst Netflix, heeft de Formule E de serie in eigen beheer. De reeks is namelijk geproduceerd door dezelfde partij die ook verantwoordelijk is voor de live-uitzendingen.

De Formule E reeks zal gaan luisteren naar de naam 'Unplugged'. De serie zal gratis voor iedereen te zien zijn. Vanaf 22 november zullen er afleveringen verschijnen op het YouTube-kanaal van de Formule E. Net als bij 'Drive to Survive' zal de focus van de serie vooral liggen op wat de teams en coureurs uitspoken.