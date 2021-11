Binotto ziet reversed grid wel zitten: "Moeten we overwegen voor sprints"

De sprintkwalificaties maken niet bepaald indruk op de fans en teams. In Brazilië werd de sprint een beetje opgeleukt door de inhaalrace van Lewis Hamilton. De Brit moest na een illegale achtervleugel helemaal achteraan starten en wist op sterke wijze de vijfde plaats te bereiken.

De inhaalrace van Hamilton woekert de discussie over een omgekeerde startopstelling weer aan. Hamilton liet immers zien dat het weldegelijk mogelijk is om vanuit het achterveld naar voren te rijden. Vooral het team van Ferrari is wel fan van dit plan.

Teambaas Mattia Binotto is in ieder geval enthousiast. Hij deelt zijn optimisme met Motorsport.com: "Eerlijk gezegd denk ik dat het werkt. Dat komt door alle inhaalacties, dat is gewoon heel erg leuk om naar te kijken. Ik denk dat we het moeten overwegen voor de sprints. We hebben nu gezien wat er dan gebeurt, nu hoeven we er niet lang over te discussiëren."