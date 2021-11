Stroll wijst Tsunoda als schuldige aan: "Zijn move was nogal wanhopig"

Lance Stroll kende een Braziliaanse Grand Prix om snel te vergeten. De Canadese Aston Martin-coureur raakte Yuki Tsunoda in de openingsfase en daarbij liep zijn auto veel schade op. Uiteindelijk moest hij zijn groene bolide in de pitbox parkeren nadat hij onderdelen bleef verliezen.

Stroll is na afloop van de race dan ook geen blij ei. De balende Canadees sprak zich uit tegenover de media-afdeling van de Formule 1. Hij was duidelijk: "Na een sterke start maakt Tsunoda contact met mij in de eerste bocht. Hij reed op de softs en ik op de mediums dus hij was veel sneller."

Waar Tsunoda niet van mening was dat hij iets verkeerd deed ziet Stroll dat toch ietsje anders. Hij is heel direct: "Ik denk dat zijn move nogal wanhopig was. Hij was veel te optimistisch. Het contact zorgde ervoor dat mijn auto schade opliep en vanaf toen bleven er maar stukjes van mijn auto afvallen. Dat betekende dat de pace als maar slechter werd en we terugvielen."