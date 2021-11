Video: Een digitaal rondje Jeddah

Over enkele weken is het zover: de eerste Grand Prix van Saoedi-Arabië. In Jeddah zijn de werkzaamheden nog steeds in volle gang en het is dan ook de vraag of alles op tijd af is. Zelf hebben de Saoedi's er alle vertrouwen in dat alles goed komt.

Experience the fastest street circuit in @F1 for yourself! 🟢🟢🟢🟢🟢



The #JeddahCornicheCircuit is available NOW on @Formula1game #F12021 via the latest update!🏎🎮



Race at the #F1 stc #SaudiArabianGP before the best drivers in the world on December 3-5!🇸🇦#OvertakeTheFuture pic.twitter.com/u7D23UCEgx — F1 stc Saudi Arabian GP (@SaudiArabianGP) November 15, 2021

Ze hebben in ieder geval beelden gedeeld van een digitaal rondje Jeddah. De baan is vanaf nu namelijk te bespelen in de Formule 1-game. Gamers kunnen vast ervaring op doen vanachter hun spelcomputer voor dat de echte coureurs in het Sinterklaas-weekend zullen rijden op de baan.