Viaplay maakt eerste Formule 1-gezicht bekend

Na dit seizoen zal de Formule 1 niet meer te zien zijn bij Ziggo Sport. Het Scandinavische Viaplay heeft de uitzendrechten van de sport opgekocht. Lang was het onduidelijk wie de gezichten zouden worden voor de streamingsdienst. Nu is Viaplay echter naar buiten gekomen met hun eerste presentator.

NOS-anchor Amber Brantsen is namelijk aangekondigd als de presentatrice van het studioprogramma rondom de Formule 1. De journaliste staat bekend als een enorme fan van de sport en presteert dan ook de Formule 1-podcast van de NOS.

Tegenover haar huidige werkgever NOS laat ze weten ambitieus te zijn over haar nieuwe werk: "De sport waarvan ik hou is nog altijd aan het groeien en ik hoop dat we een nog breder publiek kunnen bereiken. Samen met mijn buitenlandse Viaplay-collega's kunnen we meer kanten van de Formule 1 laten zien dan ooit te voren. Ik kan niet wachten tot het nieuwe seizoen begint."