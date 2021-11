Bottas eerlijk over matige start: "Probeerde zo laat mogelijk te remmen"

Valtteri Bottas begon de Braziliaanse Grand Prix vanaf pole position. De Finse Mercedes-piloot was de leidende positie echter al na een paar bochten kwijt en viel zelfs terug tot de derde plaats. Hij kwam uiteindelijk op deze positie over de lijn in een race waar misschien wel meer in had gezeten.

Op de persconferentie voor de top 3 keek Bottas terug op zijn start. Hij zag dat hij er zelf weinig aan kon doen: "Ik denk dat Max een heel goede start had. Ik denk dat mijn start gemiddeld was. Ik hoopt dat, dat genoeg was om de leiding te behouden. Maar hij reed al voor mij in bocht 1."

Bottas probeerde nog te redden wat er te redden viel maar het maakte niets meer uit. Hij geeft het zelf ook toe: "In bocht 1 probeerde ik zo laat mogelijk te remmen. We reden zij aan zij en ik reed op een gegeven moment naast de baan. Maar zoals ik al zei reed hij al voor mij en was er niet zoveel wat ik nog kon doen."