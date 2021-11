Bottas ondanks kritische boordradio toch tevreden: "Konden makkelijk éénstopper doen"

Redelijk anoniem reed Valtteri Bottas naar de derde plaats in de Braziliaanse Grand Prix. De Finse Mercedes-coureur startte vanaf pole position maar verloor bij de start meteen al twee plaatsen. Dankzij een goed getimede stop onder de Virtual Safety Car wist hij terrein goed te maken en reed hij naar het podium.

Na de race verscheen hij voor de microfoon van zijn langdradige voormalige teamgenoot Felipe Massa: "De start was nogal tricky. Ik ben niet tevreden met de start en de eerste ronde. Ik heb het geprobeerd maar daarna was de pace vrij goed."

Bottas liet zich halverwege de race vrij kritisch horen over de boordradio. De Fin was van mening dat zijn team een simpele 1-2 overwinning in de prullenbak had gegooid. Bij Massa verklaart hij zich nader: "We konden makkelijk een éénstopper doen maar uiteindelijk kozen we voor de tweestopper. Ik ben blij dat we meer punten hebben gescoord dan de Red Bulls. Lewis heeft het geweldig gedaan."