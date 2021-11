Tsunoda baalt op onbekende baan: "Ben niet blij met vandaag"

Weer was Yuki Tsunoda veel langzamer dan zijn teamgenoot Pierre Gasly. De Japanse AlphaTauri-coureur werd slechts vijftiende in de sprintkwalificatie en dat was een zeer grote teleurstelling. Zijn teammaatje Gasly finishte namelijk als achtste en dat was een significant beter resultaat.

Na afloop van de sprintkwalificatie op Interlagos was de Japanner zeer teleurgesteld. Hij besprak zijn miserabele middag bij Sky Sports: "Ik ben niet blij met vandaag. Ik verloor teveel plaatsen in de eerste ronde en daarna kon ik de performance van de zachte band niet maximaliseren."

Het sprintformat was dan ook geen voordeel voor Tsunoda, hij had immers nog nooit gereden op Interlagos. Hij legt het uit: "Door het format dit weekend heb ik niet zoveel rondjes kunnen rijden. Maar ik heb een hoop geleerd van vandaag wat ik kan meenemen. Vanavond gaan we vooruit kijken naar de race van morgen."