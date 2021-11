Bottas nog niet geheel in zijn nopjes: "Alsnog een goede startplaats"

Valtteri Bottas bleef in de Braziliaanse kwalificatie redelijk in het spoor van kemphanen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Finse Mercedes-coureur kwalificeerde zich keurig als derde maar was daar niet geheel tevreden mee. Hij had vanzelfsprekend graag wat verder vooraan gestaan maar dat zat er niet in voor de man met de speciale koffie-helm.

Nadat Bottas uit zijn Mercedes was gestapt en zich had gewogen meldde hij zich voor de microfoon van Paul di Resta. Hij was wel eens enthousiaster: "In VT1 was het nogal tricky en voelde ik mij niet geheel comfortabel in de auto. En dan vooral niet in sector 1. Maar in de kwalificatie ging het ietsje beter."

Bottas weet waar hij nog dingen moet verbeteren. Hij heeft opgelet: "Ik verloor ten opzichte van Lewis vooral tijd in de eerste twee bochten en op het rechte stuk. Dus ik ben niet geheel tevreden. Maar nog steeds een goede startplaats. Er staat veel op het spel en de eerste ronde kan vol met actie zitten."