Hamilton gaat motorcoureur Rossi missen: "Verdrietig dat hij ermee gaat stoppen"

Lewis Hamilton heeft in zijn loopbaan een enkele keer zijn auto ingewisseld voor een tweewieler. De Brit mocht een keer de machine van MotoGP-legende Valentino Rossi testen. De Italiaan stop met zijn sport en dat is iets wat Hamilton heel erg jammer vindt.

De Mercedes-coureur besprak het pensioen van Rossi op de donderdag. Tegenover Motorsport.com liet hij weten het zeer spijtig te vinden: "Het is eigenlijk wel verdrietig om te zien dat Vale ermee gaat stoppen. Met zijn motivatie, zijn aanpak en als zijn prestaties heeft hij echt fantastische dingen bereikt."

Hamilton gaat Rossi daadwerkelijk missen. Hij is de Italiaan ook dankbaar: "De passie voor zijn sport is altijd heel duidelijk geweest. Hij is zo'n legende. Het is jammer dat hij niet meer gaat racen en wij zijn stijl niet meer gaan zien. Persoonlijk ben ik zeer dankbaar dat ik het circuit met hem heb mogen delen."