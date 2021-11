Perez wil week na volksfeest weer vlammen: "Moeten goede kwalificatie afleveren"

Vorige week zorgde Sergio Perez voor een waar volksfeest in Mexico. Lang kon hij er niet van genieten want deze week moet de Red Bull-coureur weer aan de bak in Brazilië. De Mexicaan zal zijn focus weer moeten vinden en wil nog meer succesvolle races afleveren.

In Sao Paulo geniet Perez nog even na van zijn podiumplek in zijn thuisland. Maar hij heeft zijn focus te pakken. Hij spreekt zich uit voor de camera's van de media-afdeling van de sport: "Ik ben heel erg blij met wat er in Mexico is gebeurd. Maar nu zijn we weer ergens anders. Een nieuwe locatie, een nieuw circuit. We moeten dus opnieuw presteren."

Op de Braziliaanse baan wil Perez in ieder geval zijn stijgende lijn vasthouden. Hij wil weer het podium op: "Zeker weten, ik richt mijn pijlen erop. We moeten morgen perfect presteren. We moeten een goede kwalificatie afleveren. In de sprint moeten we zoveel mogelijk goed maken. Ik denk dat we zondag weer sterk voor de dag kunnen komen."