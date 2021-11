Bottas wil leren van fout in Mexico: "Ik heb de start paar keer teruggekeken"

Valtteri Bottas beleefde een waardeloos weekend in Mexico. De Fin pakte pole maar zijn race verliep als een ware rampenfilm. Hij kreeg veel kritiek, vooral over de manier waarop hij Max Verstappen liet passeren richting de eerste bocht. Maar Bottas wil leren van zijn fouten en wil zich dit weekend in Brazilië weer bewijzen.

De Mercedes-coureur zit in ieder geval vol motivatie. Op de persconferentie op donderdag was hij zeer duidelijk: "Als we pole kunnen pakken in Mexico, dan zie ik geen reden waarom niet hetzelfde kunnen doen in de laatste paar races. Er is hier wel een ander weekendformat. We moeten ons concentreren op zondag."

Leermomentje

Bottas kreeg in Mexico veel kritiek op de manier waarop hij verdedigde tegenover Verstappen. De Fin gebruikt de kritiek zelf als een soort leermomentje. Hij legt het uit: "Het is iets waar je van wilt leren. Je wilt zien of er iets is wat je kan doen. Ik heb de start een paar keer teruggekeken."

Sprint

De afzwaaiend Mercedes-coureur kan zich in ieder geval revancheren bij de sprint van dit weekend. Hij kijkt er naar uit: "Ik hoop dat er veel actie is in de sprint. Je hebt er nooit de garantie dat het goed gaat en er spelen veel factoren mee. Ik hoop op een spannend weekend."