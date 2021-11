'Hamilton wisselt van motor en krijgt vijf plaatsen gridstraf'

Aankomend weekend gaat de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen weer onverminderd hard verder. De heren zullen in Sao Paulo elkaar weer proberen te verslaan. De afgelopen races was Verstappen de snelste van de twee en de verwachting is dat dit ook in Brazilië zo zou zijn.

Interlagos is volgens velen een echte Red Bull-baan en daarom zal Verstappen er waarschijnlijk ook in het voordeel zijn. Mercedes-man Hamilton zal dus hard zijn best moeten doen. Volgens de Braziliaanse journaliste Mariana Becker zal hij echter nog meer zijn best moeten doen.

Hamilton troca de motor e perde cinco posições! #BrazilGP — Mariana Becker (@maribecker) November 11, 2021

De journaliste meldt namelijk op Twitter dat Hamilton van motor zal gaan wisselen en een vijf plaatsen gridstraf zal krijgen. In hoeverre dit klopt is niet duidelijk, in de officiële documenten van de FIA valt namelijk nog niets te lezen. Het zal waarschijnlijk een snelle wissel worden want door de vertraging met de vracht zouden de motoren van Mercedes nog niet zijn aangekomen in Brazilië.