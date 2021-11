Wat doet het weer in Brazilië?

Aankomend weekend staat de Braziliaanse Grand Prix weer op de planning. In het verleden kwam het in Sao Paulo regelmatig met bakken uit de hemel. Het is dan de vraag of de heren coureurs dit weekend weer de regenbanden uit de kast moeten trekken.

Het lijkt erop dat de teams en coureurs op vrijdag zeker wat buien kunnen verwachten. Het is immers niet veel warmer dan ongeveer 18 graden Celsius en er hangen ook buien in de lucht. Er is dus een reële kans dat de kwalificatie een natte bedoeling gaat worden. Ook de eerste vrije training eerder op de dag kan zomaar nat worden.

Droog

Voor zaterdag zijn de weersvoorspellingen echter compleet anders. De kans op regen is veel kleiner en de tweede vrije training is naar alle waarschijnlijkheid ook gewoon droog. Ook bij de sprintkwalificatie later op de middag hoeven de teams niet de hele tijd naar de lucht te staren. De temperatuur blijft wel hetzelfde, het kwik zal niet boven de 18 graden uitkomen.

Zonnebril

Op raceday kunnen de heren coureurs de zonnebril weer uit de kast pakken. Het blijft op zondag namelijk droog en ook de zon zal zijn gezicht weer laten zien. Ook is het flink wat warmer en dat betekent dat men zich bij de race wat minder druk hoeft te maken over grip.