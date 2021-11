Vertraagde vracht onplezierige verrassing voor de helft van de teams

De helft van de Formule 1-teams kreeg bij aankomst in Brazilië een onplezierige verrassing. Ze hebben namelijk te maken met een vertraagde vracht waardoor ze waarschijnlijk pas vandaag kunnen beginnen met het opbouwen. Het zorgt voor meer belasting voor de teams in een toch al zware triple header.

De huidige triple header is zwaar voor de teams. Ze zullen na dit weekend vliegensvlug naar het Midden-Oosten moeten trekken voor de Grand Prix van Qatar. Maar in Brazilië moesten ze eerst wachten op hun spullen. De vracht vanuit Mexico had een vertraging opgelopen en daar hebben de teams flink wat last van.

Een woordvoerder van de Formule 1 liet aan Motorsport.com weten hoe de vork in de steel stak: "Er was maandag een probleem met het vertrek in Mexico vanwege de slechte weersomstandigheden. Dat betekent dus dat nog niet alle vracht in Brazilië is gearriveerd." De verwachting is niet dat dit gevolgen zal hebben voor de rest van het weekend. Momenteel wachten Red Bull en Haas nog op veel broodnodige onderdelen.