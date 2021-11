Bottas zeer openhartig: "Ik wilde kampioen worden"

Nog vier races en dan zit de Mercedes-carrière van Valtteri Bottas erop. De Fin wordt vervangen door George Russell en vertrekt zelf naar Alfa Romeo. Bottas stapte in 2017 in bij Mercedes maar kon nooit uit de schaduw stappen van absolute kopman Lewis Hamilton.

Bottas baalt van het feit dat hij nooit kampioen is geworden. In de Beyond the Grid podcast is hij zeer openhartig: "Ik wilde kampioen worden. Op een bepaalde manier voelt het als een mislukking dat ik dat nooit heb bereikt met Mercedes. Maar ik heb alles geprobeerd en alles gegeven maar het is er nooit van gekomen."

Toch is Bottas ook wel trots op zijn Mercedes-jaren. Hij heeft immers wel een aantal dingen bereikt: "We hebben het constructeurskampioenschap vier keer op rij gewonnen. Hopelijk vijf jaar op rij na dit seizoen. Ik ben zelf enorm gegroeid. Als coureur maar ook als mens."