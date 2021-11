Newey trekt opvallende conclusie: "Ons voordeel was onze bandenslijtage"

Red Bull Racing beleefde in Mexico een topweekend. Max Verstappen won de race en thuisrijder Sergio Perez werd derde en mocht dus ook het podium betreden. Concurrent Mercedes werd aan de kant geschoven en Verstappen reed onbedreigd naar de overwinning op het sfeervolle circuit.

Technisch kopstuk Adrian Newey denkt te weten waar Red Bull voordeel pakte op concurrent Mercedes. De Engelsman spreekt zich uit in de F1 Nation Podcast: "Ons voordeel was dat onze bandenslijtage hier beter was. In de kwalificatie waren we ondermaats maar Max had op zondag een topstart. Daarna gaf de bandenslijtage ons voordeel."

Newey geeft wel aan dat het elke keer weer een wilde gok is, de banden blijven een mysterie voor de teams. Hij legt het uit: "Bij deze banden is het heel lastig te voorspellen of we in verhouding met concurrent Mercedes meer of minder slijtage hebben. Dit keer pakte het zeer goed uit. De banden zijn een blinde vlek. Ik denk dat niemand ze echt begrijpt."