Masi maakt zich geen zorgen over werkzaamheden Saoedi-Arabië

Over iets minder dan een maand staat de eerste Grand Prix van Saoedi-Arabië op de planning. De race wordt verreden op het gloednieuwe Jeddah Corniche circuit. Alleen is de baan momenteel nog steeds een grote bouwput. De vraag is dan ook of het circuit op tijd af is.

Het razendsnelle stratencircuit moet de een-na-laatste race van het seizoen worden. Maar op recente foto's zag het er nog steeds uit als een grote werkplaats. De tijd begint te dringen want op 3 december zullen de coureurs de baan opdraaien voor de vrije trainingen.

the jeddah track is like this one assignment I have; it's due soon but it's probably not getting done on time pic.twitter.com/jj5YHnNUx5 — tom (@formulatom38) November 4, 2021

Dagelijkse updates

Race director Michael Masi heeft echter goede hoop dat alles op tijd af is. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik was er een paar weken geleden en natuurlijk is er veel aan de hand. Momenteel wordt er keihard gewerkt. Maar we krijgen dagelijkse updates over de progressie en dat gaat heel snel."

Vertrouwen

Masi denkt dan ook dat alles gewoon voor de bakker komt. Hij is duidelijk: "Dus gebaseerd op de laatste keer dat ik er was: ja er is nog veel te doen. Dat ga ik niet ontkennen. Maar ik heb nog steeds het volste vertrouwen dat de race zonder problemen door gaat."