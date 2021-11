Häkkinen kijkt naar Hamilton: "Hij houdt van een uitdaging en Max is een uitdaging voor hem"

Max Verstappen deelde in Mexico een gevoelige tik uit in de strijd om het wereldkampioenschap. De Nederlandse Red Bull-coureur liep uit op Lewis Hamilton en gaat als favoriet naar Brazilië. Toch is de strijd nog lang en breed niet gestreden, alles kan immers nog gebeuren.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen heeft ook naar de race gekeken en deelt zijn bevindingen in zijn column voor Unibet. De Fin spreekt: "Dit is het moment waar het psychologische aspect belangrijk gaat worden bij team en coureur. Als alles goed gaat kan het makkelijk gaan aanvoelen. Maar als er iets niet goed gaat laten kampioenschap-winnaars zien hoe goed ze zijn."

Häkkinen houdt van ook nog stevig rekening met Hamilton. De tweevoudig wereldkampioen is duidelijk: "In mijn ervaring is het pas over als de finishvlag valt. Ik weet zeker dat dit door kan gaan tot Abu Dhabi. Niemand moet Lewis Hamiltons vaardigheden onderschatten. Hij houdt van een uitdaging en dat is Max voor Lewis is."