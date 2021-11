Stewart heeft titelfavoriet: "Het is tijd voor verandering"

De titelstrijd begint langzamerhand zijn ontknoping te naderen. Max Verstappen staat er inmiddels iets beter voor dan zijn rivaal Lewis Hamilton. Toch is de strijd nog lang en breed niet gestreden. Wel beginnen steeds meer kenners hun voorspellingen met de buitenwereld te delen.

Ook race-legende Sir Jackie Stewart heeft zijn voorspelling klaar liggen. De drievoudig wereldkampioen doet zijn uitspraken tegenover Sky Sports. De Schot is duidelijk: "Mercedes doet dit nu al jaren en heeft al jaren succes. Het is tijd voor een verandering. Voor iedereen en onze kijkers hebben we een verandering nodig. Het zal alleen maar een grotere uitdaging worden voor Lewis om een inhaalslag te slaan."

Stewart denkt dan ook dat de Nederlander de grote favoriet is. Hij spreekt zich uit: "Ik denk dat Verstappen gaat winnen. Ik denk dat de Red Bull nu heel goed is. De Honda-motor is overduidelijk heel erg goed. Het team weet ook hoe het is om te winnen."