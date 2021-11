Video: Foro Sol leeft mee tijdens de start

Het Mexicaanse publiek liet zich het hele weekend zien en vooral horen. De fans moedigden hun held Sergio Perez hartstochtelijk aan en dat was voor de tv-kijker duidelijk hoorbaar. Perez gaf later zelf aan ook in de auto het gejuich te hebben gehoord.

That start matched the atmosphere on Sunday 👌



Amazing scenes at lights out in Mexico 🍿#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/7edfeQxubr — Formula 1 (@F1) November 8, 2021

Het Foro Sol stadion was het sfeervolste gedeelte van het circuit. De huldiging in het stadion was een enorm hoogtepunt van het weekend. Op nieuwe beelden is te zien dat het gevulde stadion ook gepassioneerd meeleefde tijdens de start van de wedstrijd.