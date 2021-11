Button ziet Mercedes nog terugslaan: "Dit team zal sterk terugkomen"

Mercedes was de grote verliezer van het weekeinde. De sterrenformatie vertrok vanaf de eerste startrij maar zag Valtteri Bottas al na één bocht spinnen. Lewis Hamilton hield de schade nog beperkt maar moest zijn meerdere erkennen in zijn grote rivaal Max Verstappen.

Toch is enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button niet van mening dat Mercedes heeft gefaald. Op Sky Sports deelde de Brit zijn opvallende analyse: "Vandaag reed Max zijn eigen race. Een fantastische prestatie van hem en Red Bull. Maar Lewis en Mercedes finishten nog steeds als tweede."

Het gat tussen Verstappen en Hamilton in de strijd om de titel is dit weekend alleen maar groter geworden. Maar dat betekent niet dat de strijd al gestreden is. Ook Button hangt dit gezegde aan: "Het was een afschuwelijk weekend. De pace was er niet maar het kan nog steeds de andere kant op gaan. Het is sowieso niet over en dit team zal sterk terugkomen."