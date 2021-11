Newey zag zijn mannen domineren: "Hadden niet verwacht te winnen bij deze marge"

Red Bull sloeg een enorme slag in Mexico. Max Verstappen vernederde de concurrentie en won de race. Ook thuisrijder Sergio Perez mocht naar het podium en zorgde voor een megafeest in het Foro Sol stadion. Ook technisch kopstuk Adrian Newey genoot van het succesverhaal.

Newey genoot van de fabuleuze race en was achteraf zeer tevreden. Hij sprak achteraf met Sky Sports: "We hadden niet verwacht de race te winnen bij deze marge. We hadden problemen in de kwalificatie en dat begrepen we niet echt. Dus als je op de tweede startrij moet starten ben je nooit zo zeker van je zaak."

Maar uiteindelijk hoefden Newey en consorten zich geen zorgen te maken. Max Verstappen reed onbedreigd naar de zege. Newey sprak zich uit: "Het lukte ons om en goede start te krijgen en het lukte ons ook om het remmen perfect te krijgen."