F1 Grand Prix van Mexico: Oppermachtige Max Verstappen wint Mexicaanse GP en loopt uit op Hamilton in WK-stand

Max Verstappen wint de Grand Prix van Mexico. De Nederlander slaat keihard toe in de eerste bocht en laat daarna nooit meer los. Sergio Perez komt dichter aan de staart van Lewis Hamilton, maar komt uiteindelijk niet tot een serieuze inhaalpoging. Max Verstappen verstevigt de leiding in het wereldkampioenschap. Lewis Hailton en Sergio Perez komen naast Verstappen op het podium.

Vooraf aan de race

Een scenario-schrijver had het allemaal zo niet kunnen bedenken: de Mexicaanse Grand Prix heeft alle ingrediënten om een zinderende episode te worden. De Mexicaanse Grand Prix is de 18e confrontatie in het bijzondere spannende F1-seizoen 2021. Beide kampioenschappen liggen nog volledig open: met nog vijf Grands Prix te gaan staat Max Verstappen 12 punten voor op Lewis Hamilton terwijl Red Bull Racing nog 23 WK-punten missen achter het team van Mercedes.

Live-verslag

De startopstelling is fascinerend in alle aspecten: Vooraan starten Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, maar Max Verstappen denkt voordeel te hebben vanaf de 'schone' kant van de baan: de Nederlander start vanaf P3. De run richting de eerste knik is een lange rit. Het valt te verwachten dat Hamilton en Verstappen een bijzondere knokpartij gaan uitvechten richting die eerste bocht.

De dromen van Perez versus de dromen van Verstappen

Lokale held Sergio Perez droomt er stiekem van om zelf zijn thuisrace te winnen en sportgeschiedenis te schrijven as Mexicaanse coureur. Mocht Perez echter sneller vóór Verstappen komen te rijden, dan zal Perez teamorders kunnen verwachten. De Mexicaan wilde eerder deze week nog niet vooruitlopen op hoe hij daarop zou reageren.

Veel inhaalacties mogelijk

Het Autódromo Hermanos Rodríguez biedt veel gelegenheid om in te halen: er zijn maar liefst drie DRS-zones. Eerder werd het circuit gezien als 'Red Bull-baan', aangezien Verstappen er al meermaals zegevierde. In de kwalificatie werd echter duidelijk dat Mercedes ook bijzonder snel voor de dag kan komen: het belooft een spannende avond te worden aan de kop van het veld. Valtteri Bottas was uitermate tevreden met zijn pole positie, maar Max Verstappen heeft vanaf P3 wellicht zelfs een nog veel gunstigere uitgangspositie. De Limburger start aan de schone kant en zal in de slipstream van Bottas wellicht gelijk aanvallen bij de eerste bocht.

Ferrari versus McLaren

Ferrari ziet kansen om McLaren te verslaan in de strijd om het derde snelste team te worden. Lando Norris start achteraan vanwege een motorstraf, terwijl de Ferrari's sterke uitgangsposities hebben achter Pierre Gasly. Yuki Tsunoda is ook het hele weekend al snel in de top tien, maar ook hij start achteraan na een gridstraf.

Dat is dan ook direct het probleem voor de Haas-coureurs. Vanwege de vele gridstraffen starten er vier veel snellere bolides achter de witte bolides die doorgaans met de rode lantaarn rond rijden. Schumacher en Mazepin krijgen het wellicht niet niet alleen met elkaar aan de stok, maar moeten ook nog eens een batterij veel snellere auto's achter zich houden. Russell, Norris, Tsunoda, Ocon en Stroll starten achteraan.

Kortom: spannender kan een Grand Prix-start wellicht niet worden.

Start van de race: Verstappen slaat genadeloos toe

Max Verstappen haalt Valtteri Bottas aan de linkerkant in, waarna hij veel later remt voor de eerste bocht. De Nederlander pakt de leiding, terwijl Bottas in het rond wordt getikt door Daniel Ricciardo die zijn rempunt mist. Sergio Perez kiest voor de ontwijkingsroute. Yuki Tsunoda wordt door Ocon aangetikt en valt uit. Ook Mick Schumacher komt niet door de eerste ronde en sneuvelt in het gedrang. De safetycar voert het veld aan. Verstappen leidt voor Hamilton, Perez, Gasly, Leclerc, Giovinazzi, Sainz, Vettel, Russell, Räikkönen, Alonso, Mazepin, Latifi, Norris, Ocon, Stroll, Ricciardo en Bottas.

Herstart: Verstappen trekt direct een gat

Na vijf ronden komt de safetycar weer naar de pitstraat. In het stadiondeel gaat Verstappen al op het gas, waarmee hij een gaatje trekt naar Lewis Hamilton. Aan het einde van de ronde heeft Verstappen al een gat van 1,8 seconden getrokken, zodat Hamilton voorlopig niet in DRS-afstand kan komen.

Stroll raakt Ricciardo

Lance Stroll verremt zich en wijkt uit via het gras. Daarbij lijkt hij Daniel Riccairdo te raken, al kunnen beide heren wel doorrijden. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident. Fernando Alonso remt George Russell aan de buitenkant uit en passeert de Williams. De Spanjaard pakt daarmee de tiende stek en rijdt virtueel in de punten. Nikita Mazepin laat zich inhalen door Esteban Ocon, al geeft de Rus zich niet direct gewonnen. Latifi laat zich inhalen door Lance Stroll. Lando Norris loert aan de staart van George Russell's Williams en weet niet lang daarna toe te slaan.

Bottas voorlopig buiten de punten

Valtteri Bottas zit 'vast' achter Daniel Ricciardo's McLaren. Af en toe kijkt Bottas waar hij een poging kan wagen, maar eer dan een miauwende kat is de Finse dreiging nog niet. Rondenlang rijdt Bottas als een natte krant achter de oranje bolide, tot een serieuze inhaalpoging komt het maar niet.

Hamilton wisselt naar hard rubber

Na 28 ronden heeft Max Verstappen een voorsprong van 8,9 seconde op Lewis Hamilton. Sergio Perez is al een aantal keren opgedragen het gat naar Lewis Hamitlon te dichten. De Mexicaan komt langzaam dichter bij de staart van de Mercedes van Hamilton. Het gat is slechts 1,7 seconden als Lewis Hamiton de pitstraat duikt voor de eerste stop van de kopgroep. Max Verstappen wisselt vier ronden later eveneens naar hard rubber.

Mexicanen genieten: Sergio Perez aan de leiding

Sergio Perez neemt voorlopig de leiding van de race over, tot vreugde van de Mexicaanse racefans. Als het team informeert hoe het met de banden van Perez gaat, houdt Perez vol dat zijn mediums het nog wel even wat langer zullen uithouden. Verstappen ligt zeven seconden achter zijn nog niet gestopte teamgenoot. Het gat naar Hamilton is even groot.

Slagorde na 37 ronden racen

Perez leidt voor Verstappen, Hamilton, Sainz, Leclerc, Alonso, Norris, Vettel, Räikkönen. Buiten de top tien rijden Ricciardo, Bottas, Giovinazzi, Russell, Ocon, Stroll, Latifi en Mazepin. Verstappen vergroot zijn voorsprong op Hamilton tot negen seconden, terwijl hij dichterbij komt aan de bolide van Perez. Dan haalt Red Bull Racing ook hun tweede coureur naar de pits voor hardere banden.

Pechduivel tart Bottas

Valtteri Bottas rijdt nog altijd buiten de punten, maar is verlost van de oranje bolide voor hem: Ricciardo wisselt namelijk zijn banden. Bottas heeft met zijn elfde plaats nog altijd geen zicht op een puntenfinish. De Mercedes-coureur komt in navolging van Ricciardo ook naar de Mexicaanse pitstraat. De gifbeker blijkt nog niet leeg: de pitstop verloopt om te janken en de Finse coureur ziet een puntenfinish steeds verder uit zicht verdwijnen.

Norris boekt voorlopig meeste progressie

Lando Norris heeft na zijn gridstraf acht plaatsen weten goed te maken. De McLaren-coureur rijdt tijdens de 48ste ronde als tiende rond. McLaren krijgt een flinke knauw van Ferrari, want Ricciardo rijdt voorlopig op de 12de puntloze positie voor McLaren. Ondertussen rijdt de scharlaken rode concurrentie uit Maranello dik in de subtop: Leclerc en Sainz koersen respectievelijk als vijfde en zesde in de rondte.

Daarmee zet de Scuderia de zaag in de stoelpoten van het team van McLaren. De oranjen uit Woking lijken hun derde plek in de constructeurstitel te verliezen aan de Italianen. Vanaf de pitmuur wordt Charles Leclerc gevraagd om Carlos Sainz voorbij te laten. De teamorder moet de Spanjaard de kans geven om dichterbij te komen aan Pierre Gasly's AlphaTauri. Sainz heeft namelijk versere banden onder zijn bolide. De wissel vindt plaats, maar Sainz krijgt het gat niet kleiner dan zeven seconden.

Sergio Perez jaagt op Lewis Hamilton

Sergio Perez dringt aan bij de staart van Hamilton. De Mexicanen juichen als Perez DRS krijgt, maar het is niet genoeg om een aanval te kunnen plaatsen voor de tweede positie. Max Verstappen heeft last van achterblijvers en wil niet dat Valtteri Bottas zichzelf ontdoet van een ronde achterstand.

Tijdens de laatste ronde komt Perez nog eens spannend dicht-bij de staart van de Mercedes, maar de zevenvoudig wereldkampioen trapt laat op de remmen en weet zijn tweede positie te behouden.

Bottas verzuimt de snelste raceronde te noteren

Valtteri Bottas probeert nog de snelste raceronde te pakken na een late pitstop. Ondanks het versere rubber waarover hij beschikt, blijft Max Vestappen eigenaar van de snelste raceronde.

Max Verstappen heerst van start tot fininsh in Mexico. Met zijn zegetocht vergroot de Limburger zijn voorsprong in het WK tot 19 punten. Sergio Perez is de geprezen man die mee mag naar het podium. Hamilton komt snelheid tekort achter Verstappen. "Ik heb alles gegeven", concludeert de Brit tijdens de uitloopronde. Het bleek niet genoeg.

