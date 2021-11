Tsunoda krijgt zwartepiet toegespeeld, accepteert die niet

Japanner Yuki Tsunoda weigert de schuld op zich te nemen voor het feit dat Max Verstappen zijn snelle ronde afbrak in Q3. De Japanner werd door vrijwel de gehele pitbox van Red Bull Racing aangezien als aanstichter van alle kwaad.

De Japanner reed - toevallig - voor Sergio Perez en Max Verstappen op de baan en schoot er even naast tegen het einde van Q3. Perez liet zich erdoor afleiden en schoot ook naast de baan, waarna Max Verstappen ook snelheid minderde en zijn ronde kon afbreken. Volgens Verstappen had die ronde anders wel eens goed genoeg kunnen zijn geweest voor de pole position voor de Mexicaanse Grand Prix.

Iedereen boos op Yuki

Naast Sergio Perez en Max Verstappen wees ook zelfs teambaas Christian Horner in de richting van het jongste lid van de Red Bull-familie als dé veroorzaker van al het kwaad. De Red Bull-teambaas was vrij uitgesproken over Tsunoda na afloop van de voor Red Bull teleurstellende kwalificatie.

Yuki zelf voelt zich er allemaal niet verantwoordelijk voor. "Ik ging buiten de baan en kon niets meer doen dan dit. Ik bedoel, ik weet het niet, waar moet ik dan heen? Als ik het opnieuw zou moeten doen, dan deed ik het exact op deze wijze. Ik weet niet wat ik anders moet doen. Ik zal met Red Bull in gesprek gaan, maar ik zie niet in wat ik verkeerd heb gedaan."

Things did not go according to plan for Red Bull in qualifying 😕#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/tGZSk2AtKU — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

Bij Mercedes kunnen ze het niet laten om nog even extra in de vlek binnen de Red Bull-familie te wrijven. Zij uitten openlijk hun medeleven met de Jonge Japanner.

Keep your head up, Yuki. 👏 Don't let the haters get you down. 👊 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 6, 2021

Tsunoda komt dit weekend lekker mee met zijn AlphaTauri. Tijdens de kwalificatie noteerde hij zelfs een tijdje de voorlopig derde snelste tijd. Uiteindelijk kwalificeerde Tsunoda zich als negende en hielp hij Pierre Gasly continu aan een slipstream.

Straf

Tsunoda moet echter achteraan het veld starten vanwege een motorstraf. Ondanks dat is de Japanner van plan zich terug te knokken naar de punten.

"De snelheid is er zoals wij het hele weekend al hebben laten zien, dus ik kijk ernaar uit om naar de punten toe te rijden", aldus Tsunoda in een verklaring van het team.