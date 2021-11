Horner baalt van kwalificatie: "Zijn ge-Tsunodaad"

Het was een frustrerende kwalificatie voor Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie was de torenhoge favoriet maar kwam van een koude kermis thuis. Max Verstappen en Sergio Perez ondervonden in hun snelle laatste run hinder aan Yuki Tsunoda die in de weg reed.

Red Bull-teambaas Christian Horner was dan ook niet te spreken over de Japanse coureur van zusterteam AlphaTauri. Tegenover Sky Sports was hij vrij duidelijk: "Ik denk dat we zijn ge-Tsunodaad. Allebei de jongens waren heel snel, Max was twee en halve tiende sneller, ik begrijp niet waarom Tsunoda daar aan het rondrijden was. Het is teleurstellend en het heeft impact op allebei de coureurs. Ze zijn allebei nog chagrijnig."

Desondanks denkt Horner dat het een enorm spannende race gaat worden. Hij verwacht een strijd met Mercedes: "We kunnen zien dat ze hun problemen hebben opgelost die ze hier eerst hadden. We hebben onder gepresteerd in Q3 maar het gaat heel spannend worden. Ze hebben hier goede straight line speed en dat wordt zwaar. Je moet hier voorzichtig zijn want je kan niet te lang volgen omdat dan de temperaturen te hard gaan."