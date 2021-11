Vettel en Alonso kritisch op sausage kerbs: "Moeten andere oplossing vinden"

De afgelopen weken was er veel te doen omtrent enkele incidenten die werden veroorzaakt door de zogenaamde 'sausage kerbs'. In Austin blesseerden twee coureurs in het voorprogramma van de Formule 1 zich toen ze over de 'broodjes' heen klapten. Het roept vragen op want zijn deze speciale kerbs wel veilig genoeg.

Enkele coureurs zijn dan ook helemaal klaar met de sausage kerbs. Sabastian Vettel is één van de mannen die ze liever kwijt dan rijk is. Tegenover Sky spreekt hij zich uit: "Ik denk dat deze soort kerbs moeten verdwijnen en we moeten een andere oplossingen vinden. Ik denk dat dat niet onmogelijk is."

Vettel heeft in ieder geval één medestander gevonden. Fernando Alonso is het namelijk roerend eens met de Aston Martin-coureur. Alonso heeft in ieder geval nagedacht over een oplossing. "Ik denk niet dat het de toekomst is omdat ze niet op de juiste manier werken. Dus we moeten samen zoeken naar een oplossing. Gras helpt altijd. Op Zandvoort hadden we deze problemen namelijk niet."