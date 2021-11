Een getergde Max Verstappen is een snelle Max Verstappen

De gevleugelde uitspraak 'it's only Friday' blijkt tijdens de Mexicaanse Grand Prix een waarheid als een koe. Max Verstappen leek in Mexico royaal de snelste te kunnen worden, maar de beide Mercedessen komen zaterdagmiddag als een duveltje uit een doosje. Ondanks dat Bottas en Hamilton tijdens de oefensessies nog snelheid en grip tekort kwamen, noteren de Mercedes-coureurs tijdens de allesbeslissende kwalificatie ongekend snelle tijden. Tegen veler verwachtingen in staan niet de Red Bull's maar de Mercedessen vooraan.

"Waardeloos!"

Max Verstappen was dan ook getergd na de kwalificatie. De Limburger leek kansrijk om de snelste tijd te noteren tijdens Q3. Helaas gaat het mis in de derde sector, juist het baangedeelte waar Verstappen het hele weekend al snelste is. Yuki Tsunoda en Sergio Perez glijden vlak vóór Verstappen van de baan, waardoor de Limburger zijn veelbelovende ronde moet afbreken. Ondanks dat het tot het begin van de kwalificatie nog allemaal anders leek, kijkt Verstappen vanavond op de startgrid tegen de achterkant van twee Mercedessen aan.

"Het is jammer dat wij niet allebei vooraan op de eerste startrij staan nadat wij het hele weekend zó veel snelheid in de auto hadden", zo wordt hij geciteerd in een schriftelijke verklaring. Bij de microfoon van ZiggoSport windt Max zich er weer over op. "Waardeloos", vindt hij het dat er twee Mercedessen voor hem mogen starten op de eerste startrij.

Resultaten uit het verleden..

Max Verstapppen toonde in het verleden al vaker aan dat hij zich vast bijt in zijn stuur als hij getergd is. Zo revancheerde de Nederlander zich in Hongarije vorig jaar na een slippertje tijdens de opwarmronde. Zijn teamleden fixten de beschadigde auto razendsnel op de startgrid: Verstappen bereikte alsnog het podium.

In Oostenrijk 2019 viel de Nederlander vanaf een sterke startpositie ver terug na een 'poepstart'. De getergde Limburger weet zich knap te herstellen, vecht zich terug naar voren en schrijft tegen elke verwachting in de Oostenrijkste Grand Prix alsnog ijzersterk op zijn naam.

De eerder behaalde resultaten bieden in dit geval wél een garantie: het wordt een spektakel vanavond in Mexico. Verstappen start vanaf de derde positie en ziet zijn titelrivaal Lewis Hamilton schuin voor zich starten.

Na afloop van de kwalificatie liet Verstappen al fijntjes weten dat blij is dat hijzelf niet van de tweede startplek hoeft te starten, doelend op de 'vuile kant' waar Hamilton start.

Verstappen lijkt zijn blik vooral naar voren te richten.

Verstappen: "Zondag is een nieuwe dag en hopelijk wordt het een spannende race. Het is een behoorlijk lange sprint richting de eerste bocht, dus laten we maar zien wat er gebeurt."