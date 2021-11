Perez treurt na kwalificatie: "Yuki reed vlak voor mij"

Sergio Perez was bezig met een droomweekend. In zijn eigen Mexico was hij elke sessie bloedsnel en in de kwalificatie moest hij zijn eerste slag slaan. Maar in zijn laatste snelle run ging hij wijd door toedoen van Yuki Tsunoda. De jonge Japanner reed in de weg en ruïneerde de rondjes van Perez en teamgenoot Max Verstappen.

Perez kwalificeerde zich als vierde en verscheen teleurgesteld voor de camera's van Sky Sports. De Mexicaan spreekt: "Yuki reed vlak voor mij. Ik was iets te dichtbij en ik verloor al iets te veel. Weet je, omdat we rondrijden op deze hoge snelheden is het nogal lastig om daar doorheen te komen wanneer je een auto vlak voor je neus hebt."

De Red Bull-coureur toonde zich wel een goede teamplayer. Perez vertelde namelijk dat hij probeerde Verstappen slipstream te geven: "Het werkte niet maar morgen is een lange race. We zijn teleurgesteld want we zagen er sterk uit in de trainingen. Maar Mercedes deed iets aan en was ze waren echt heel erg snel."