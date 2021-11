Rode vlag in kwalificatie na crash Stroll

De kwalificatie in Mexico is al snel stil gelegd. Lance Stroll verloor de macht over het stuur en crashte. Hij stapte ongedeerd uit maar liet wel een heleboel schade achter. Het is de eerste rode vlag van het gehele weekend en het zorgde ervoor dat thuisfavoriet Perez zijn rondje moest afbreken.

Concern then relief in the Aston Martin garage as Stroll climbs out of his car after crashing at the final corner.#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/5YHRJdoEdJ — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

Stroll crashte zijn Aston Martin in de laatste bocht van het circuit. Op de stoffige baan knalde hij er vol vanaf. Hij bezorgt zijn monteurs een drukke middag. Het is nog niet duidelijk of hij hier morgen hinder van gaat ondervinden.