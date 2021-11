Perez voorziet zinderende kwalificatie met kleine marges: "Hopelijk eerste startrij"

Sergio Perez is de grote favoriet bij het Mexicaanse publiek langs het Autódromo Hermanos Rodríguez. De collega van Max Verstappen stelde eerder deze week dat hij nog niet kan voorspellen hoe hij zal reageren in het geval hij vóór Verstappen zou komen te rijden tijdens de Mexicaanse thuisrace en teamorders zou krijgen van het team.

Voordat zo'n situatie zich zou voordoen, moet Perez eerst maar eens zien sneller te zijn dan zijn Limburgse teamgenoot. Daartoe zal Perez zijn RB16B zaterdagavond dus sneller over het asfalt moeten sturen dan Max Verstappen dat kan. Perez zelf denkt dat de marges klein zullen zijn vanavond tijdens de kwalificatie. Ondanks dat Perez vrijdag nog niet kon tippen aan de Nederlander, kan het vanavond dus nog wel eens spannend worden daar in Mexico.

Eerste startrij

De eerste vrije training verliep niet geheel vlekkeloos voor de local hero. Halverwege de eerste oefensessie schoof Perez achterwaarts tegen een barrière waardoor hij bijna een half uur werkloos moest toekijken hoe zijn team de auto weer oplapte. Ondanks dat, denkt Perez hoge ogen te kunnen gooien op het circuit dat ruim twee kilometer boven de zeespiegel ligt.

Perez: "Ik denk dat we vrijdag niet zoveel vooruitgang hebben verloren, ondanks de shunt in FP1. Het was jammer dat we de auto beschadigden en we wat extra werk gaven aan de jongens in de garage, maar afgezien van dat incident was het een positieve dag. Ik voel mij meer op mijn gemak op de lange runs dan over één ronde, dus ik denk dat er nog steeds het potentieel is om de auto op de korte runs te verbeteren. Ik heb nog een sessie om eraan te werken en mijn doel is om op morgen op de eerste rij te staan. De marges zullen heel krap zijn in de kwalificatie ten opzichte van de Mercedes, maar hopelijk kunnen we die eerste rij afsluiten."

Juichende fans

Volgens Perez geven de tijdentabellen van de vrijdag nog weinig prijs over hoe de verhoudingen zullen liggen tijdens de kwalificatie voor de Mexicaanse F1 GP. Voor Perez is het geweldig om te kunnen schitteren voor zijn thuispubliek; het geeft hem extra motivatie.

"De fans zijn al ongelooflijk, het is geweldig om rond te kijken en hier zoveel steun te krijgen, iedereen is zo enthousiast en geeft mij een extra duwtje in de rug om sneller te gaan. Elke keer als ik de auto stop, hoor ik de menigte juichen en het is pas vrijdag", merkte de Red Bull Racing-coureur vrijdagavond op.