Moeizaam weekend voor McLaren in Mexico: 'Lando Norris krijgt gridstraf om motorwissel'

Terwijl er op de officiële website van de FIA nog niets over te lezen valt, meldt journalist Albert Fabrega op Twitter dat Lando Norris de Mexicaanse Grand Prix van achteraan zal starten vanwege een motorwissel.

Norris monta una nueva unidad de potencia. Saldrá del fondo de la parrilla



Norris takes a new Power Unit. He will start from the back of the grid.