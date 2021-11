Alexander Albon coacht Yuki Tsunoda

Alexander Albon ontpopt zich tot persoonlijk begeleider van Yuki Tsunoda. Dat zegt AlphaTauri-teambaas Franz Tott in Mexico tegen journalisten in Mexico. Albon is inmiddels klaar met zijn DTM-seizoen en heeft nu meer tijd om Tsunoda te voorzien van tips. Red Bull Racing en AlphaTauri vroegen Albon om een begeleidende rol te vervullen en de jonge Japanner te helpen tijdens zijn debuutseizoen.

Albon zelf verloor zijn Red Bull-zitje vanwege de komst van Sergio Perez naar Red Bull Racing. Volgend seizoen keert de Britse Thai terug op de startgrid in de Formule 1 als Williams-coureur. Dit jaar reed Albon DTM, maar nu dat seizoen is afgelopen praat hij vaker met Tsunoda.

Franz Tost, teambaas bij AlphaTauri, vertelt journalisten: "Alex komt naar Yuki, praat met hem, legt hem de track uit, wat Yuki ook vraagt. Ik denk dat dat best positief is voor Yuki, want hij krijgt veel kennis van Alex. Hij had niet zoveel vrije weekenden omdat hij aan het racen was. We zeiden tegen hem dat als hij op de baan is, hij Yuki moest steunen, en we zeiden tegen Yuki dat hij hem alsjeblieft vragen moest stellen waarmee hij hem kan helpen, zodat hij alles beter begrijpt. Het heeft heel goed gewerkt", concludeert Tost.

Tsunoda scoorde tot nu toe slechts 20 WK-punten, terwijl de meer ervaren Pierre Gasly al 74 WK-punten scoorde voor AlphaTauri dit seizoen.