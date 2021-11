Ricciardo kende rustige middag: "We hadden een probleempje"

Daniel Ricciardo stond tijdens de tweede vrije training veel langer naast de auto dan dat hij achter het stuur zat. De Australische McLaren-coureur kende wat probleempjes dus bestond zijn Mexicaanse middag uit wat ouderwets wachten aan de zijlijn en kijken naar teammaatje Norris.

Na afloop van de sessie gaf Ricciardo tekst en uitleg. Hij deed zijn verhaal bij Sky Sports: "We hadden een probleempje dus we komen de box in. Laten we zeggen dat het, het risico niet waard was om weer naar buiten te gaan. Ik heb een paar rondjes op de hards gereden en dat was het."

Toch heeft de goedlachse Australiër alle vertrouwen in een goede afloop van het weekeinde. Ricciardo: "Ik heb het zeker niet afgeschreven. We hebben natuurlijk meer werk te doen maar het is zeker niet buiten bereik. Lando's eerste run zag er vanmiddag veel beter uit."