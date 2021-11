Perez vermaakt thuispubliek: "Denk niet dat het een representatieve dag was"

Gister was het eindelijk zover voor Sergio Perez. De Mexicaan mocht zijn kunsten laten zien voor eigen publiek. Het aanwezige publiek zag hun landgenoot een goede vrijdag draaien. Perez leverde een solide job met als enige smetje een vroeg slipper in VT1.

Na afloop was Perez dat ook zeer happy. Hij sprak met Sky Sports: "Het was een positieve dag. Ik voel mij meer comfortabel in de long run dan over één rondje. Er is nog steeds de mogelijkheid om de auto te verbeteren over één rondje. Het gaat heel close worden met Mercedes. Hopelijk kunnen we de eerste startrij pakken."

Perez denkt dan ook niet dat men conclusies kan trekken uit de stoffige vrijdag in Mexico-Stad. De Red Bull-man spreekt: "Ik denk niet dat het een representatieve dag is. Ik denk dat de verschillen morgen nog kleiner zijn. Het gaat interessant worden om te zien."