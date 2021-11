Leclerc vol vertrouwen: “Maken een kans om voor ze te eindigen"

Het huidige Formule 1-seizoen is extreem spannend. Het titelduel is extreem close, Lewis Hamilton en Max Verstappen maken het elkaar knap lastig. Maar daarachter bevinden Ferrari en McLaren zich in een duel dat minstens net zo spannend is als het titelduel.

Het verschil tussen Ferrari en McLaren in de tussenstand bij de constructeurs bedraagt slechts 3,5 punt. Ferrari-coureur Charles Leclerc is zich bewust van het duel maar weet ook dondersgoed dat McLaren allesbehalve een makkelijke tegenstander is.

Consistent

Leclerc spreekt zich tegenover Motorsport.com uit over de situatie: “Het gaat heel erg spannend worden. Ze zijn al het gehele jaar heel erg sterk en ook heel erg consistent. Het gaat dus niet bepaald gemakkelijk worden.” Toch is Ferrari de afgelopen races flink ingelopen op de papaya-oranje renstal.

Vertrouwen

De Monegask weet in ieder geval wat het recept tot succes is: “Wij werken goed samen als team en elke keer dat we iets nieuws hadden geïntroduceerd ging het goed. Het ziet er dus toch wel goed uit alleen moeten we tot het einde van het seizoen proberen om perfect te blijven presteren. Ik heb er echt vertrouwen in dat we een kans maken om voor ze te finishen in het kampioenschap.”