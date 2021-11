Volksheld Perez weet wat hem te doen staat: "Heb goede zaterdag nodig"

Dit weekend is het weer tijd voor de Mexicaanse Grand Prix. Dat betekent dat de tribunes vol zullen zitten met fans van thuisfavoriet Sergio Perez. De Red Bull-coureur is al de hele week een hot item is zijn moederland en merkt dat de wedstrijd leeft.

Op de gebruikelijke persconferentie op donderdag schoof een uitgelaten Perez aan. Grappend gaf hij aan dat het druk gaat worden: "De promotor probeert ergens anders tribunes neer te zetten maar er is geen ruimte! Vrienden bellen mij op voor tickets maar die heb ik gewoon niet!"

Teamorders

Perez weet dat hij dit weekend slechts een bijrol zal spelen in het titelduel. Het zou niet handig zijn als hij zijn teammaatje Max Verstappen in de weg rijdt. Perez wil niets weten van mogelijke teamorders: "Ik zie niet in waarom we hierover moeten praten. We zien zaterdag wel hoe het gaat en of het nog steeds nut heeft om hierover te praten."

Zaterdag

Die zaterdag gaat van landsbelang zijn. Perez weet dat een goede kwalificatie essentieel is: "Ik heb een goede zaterdag nodig want het is heel moeilijk om hier in te halen. Het is heel erg veel voor de motor en de remmen. Het is een zware race als je niet aan kop ligt. Ik heb een goede kwalificatie nodig."