Perez houdt rekening met teamorders in thuisrace: "Het is erg gecompliceerd"

Dit weekend mag Sergio Perez zich opmaken voor zijn thuisrace. De Mexicaanse Red Bull-coureur is al enkele dagen in zijn thuisland om zijn fans te vermaken met een showrun en verschillende PR-optredens. Toch zal hij dit weekend niet de kopman zijn bij Red Bull. Teammaatje Max Verstappen vecht immers voor de wereldtitel.

Het kan dus zomaar zo zijn dat Perez zondag zijn positie moet opgeven om Verstappen te helpen. De Mexicaan is zich ervan bewust. Tegenover Autosport spreekt hij zich uit: "Het is erg gecompliceerd. We moeten zien wat de omstandigheden zijn in de race. Al met al werken we als coureurs als één team en de focus ligt dan ook op het team."

Maar Perez wil niet te ver op de zaken vooruit lopen. Hij legt het uit: "Het is het grote plaatje. We zullen dan kijken naar de situatie. Dat is het mooie van racen: beslissingen worden in the moment genomen. Ze worden binnen luttele seconden genomen, ook al zijn het heel lastige beslissingen."