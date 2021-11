Nog veel onduidelijkheid omtrent Viaplay

De aankomende vijf raceweekenden zijn niet alleen de laatste races van het seizoen maar ook de laatste races die Ziggo Sport (voorlopig) uitzendt. Voor de aankomende jaren heeft de Scandinavische streamingsdienst Viaplay immers de uitzendrechten in handen. Het is echter nog steeds onduidelijk hoe het streamingsplatform de uitzendingen omtrent de Formule 1 gaat vormgeven.

Ook de belangrijkste functie voor bij een Formule 1-uitzending is voorlopig nog vacant. Het is immers nog niet duidelijk wie het commentaar gaat doen bij Viaplay. Momenteel verzorgt Olav Mol het commentaar bij Ziggo Sport maar hij heeft nog niets gehoord van de Scandinaviërs.

Mol

Afgelopen week was de ervaren Mol te gast in de talkshow van Eva Jinek. Daar ging hij in op zijn toekomst: "Ik neem aan dat ze mijn nummer hebben. Ik denk wel dat ze mij gaan bellen. Ik maak mij er geen zorgen om. Ik zou enorm verbaasd zijn als ze niet bellen."

Poppetjes

Het is volgens Mol ook niet gek dat er nog zo weinig duidelijk is. Aan tafel bij Jinek was hij duidelijk: "Er is een meneer die daar head of sports van Viaplay Nederland gaat worden. Hij is pas net begonnen. Ze hebben volgens mij nog geen pand en geen bedrijf. Dus dan gaan ze dat maar eerst invullen. Op een bepaald moment zullen ze dan de poppetjes wel gaan invullen."

Genee

De afgelopen week viel er overigens nog een opvallende naam omtrent Viaplay. Deze week werd Veronica Inside-presentator Wilfred Genee in verband gebracht met het streamingsplatform. Genee ontkende het gerucht in zijn eigen radioshow: "Op dit moment ga ik niet naar Viaplay. Komende tijd ga ik niet. Dat is toch gewoon zo. Over een paar jaar kan het weer anders zijn."