Perez heeft dag van zijn leven: "We namen de stad echt over!"

Dit weekend staat de Mexicaanse Grand Prix op de planning. Dat betekent dat Red Bull-coureur Sergio Perez een thuisrace gaat rijden. Zijn team pakt in ieder geval zeer groot uit en gaf Perez de kans om vlak voor de Grand Prix een demorun te geven midden in Mexico-Stad.

Op de Passeo de la Reforma reed de Mexicaan enkele rondjes in een oude Red Bull. Voor de gelegenheid had hij een aangepast racepak gekregen wat veel weg had van een typisch Mexicaans kostuum. Ook gebruikte Perez voor het eerst zijn speciale helm voor aankomend weekend.

¡Gracias por tanto cariño!

Un día que me llevo conmigo para siempre.

¡Hoy hicimos historia!

¡Qué día! 3-11-21 🇲🇽#redbullshowruncdmx



Thanks for so much love!

A day that will stay with me forever.

Today we made history!

What a day!!! pic.twitter.com/baNZJjze3C — Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 3, 2021

In een persbericht gaf Perez aan zeer trots te zijn. Perez: "Het voelt fantastisch om weer terug te zijn in Mexico-Stad. Ik heb nooit echt gedroomd van een moment als deze. Ik denk dat je als coureur altijd bezig bent met het maken van herinneringen op het circuit maar vandaag was te gek! We namen de stad echt over."