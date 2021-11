Smedley ziet Hamilton als favoriet: "Lewis heeft dit al zeven keer gedaan"

Met nog vijf races te gaan is de titelstrijd nog steeds onverminderd spannend. Max Verstappen en Lewis Hamilton maken allebei nog steeds een grote kans op de wereldtitel. Veel kenners kunnen het inmiddels niet laten en daardoor stromen de voorspellingen deze dagen binnen.

Ook voormalig Ferrari-engineer Rob Smedley wordt naar zijn mening gevraagd. De Engelsman was te gast in de F1 Nation Podcast en keek daar eerst naar wie de beste auto had: "Als ik voor een auto moest kiezen, dan kies ik voor de Red Bull. Ik denk dat het net de betere auto is en dat is die al het gehele seizoen."

Smedley is ook niet te beroerd om te kijken naar de coureurs. Daar doet hij een opvallende voorspelling: "Ik ga dan voor Lewis want hij heeft dit al zeven keer gedaan. Dat neemt niet weg dat Max uitzonderlijk goed is in zijn generatie maar ik denk dat Lewis veel meer heeft geleerd. Hij heeft het zeven keer gedaan. Als ze in dezelfde auto's op dezelfde banden zouden rijden dan zou ik nog steeds voor Lewis kiezen."