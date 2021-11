Wolff waarschuwt mogelijke nieuwelingen: "Het heeft tijd nodig"

Het lijkt er steeds meer op dat Audi en Porsche de Formule 1 daadwerkelijk gaan betreden. Het kan zomaar zo zijn dat de twee Volkswagen-merken dan direct succesvol zijn. Maar de geschiedenis leert ons dat nieuwe fabrikanten het nog wel eens knap lastig kunnen hebben.

Mercedes-teambaas Toto Wolff waarschuwt ze dan ook. Tegenover Autosport is de Oostenrijker heel duidelijk: "De Formule 1 is de Champions League en niemand moet verwachten dat als ze de competitie voor het eerst betreden ze gelijk met de grote prijs naar huis gaan. We zijn hier al geruime tijd en we hebben heel veel geld, zweet, bloed en slechte resultaten geïnvesteerd."

Wolff is dan ook van mening dat het niet draait om wie de meeste centen heeft maar wie het meeste geduld heeft. Hij spreekt zich uit: "Ik denk dat iedereen die sport betreedt als team of motorleverancier dit moet begrijpen. Het heeft gewoon tijd nodig. Dat maakt de sport zo aantrekkelijk, het is niet makkelijk om te winnen."