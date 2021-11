Sergio Perez barst van de ambitie: "Ik wil wereldkampioen worden"

Aankomend weekend staat de Mexicaanse Grand Prix op de planning. Dat betekent dat Sergio Perez zijn thuisrace gaat rijden. Nu hij Red Bull-coureur is, is de kans op een thuiszege veel groter. Perez zelf barst in ieder geval van de ambitie in zijn moederland.

Perez is al vroeg in de week in Mexico aangekomen. Op een persconferentie van zijn sponsoren keek hij vooruit naar het aankomende raceweekend: "Het zou ongelofelijk zijn als ik voor mijn thuispubliek de race weet te winnen. Het is wel het minste wat Mexico verdient. Ik heb overal ter wereld een ongelofelijke support mogen ontvangen. Dat is de reden waarom ik hoop zondag de race te winnen."

Perez is ook niet te beroerd om vast te dromen over de toekomst. Op de persconferentie deed hij nog een opvallende uitspraak: "Ik wil wereldkampioen worden. Dat is mijn droom en die zou ik graag met Red Bull willen realiseren. Volgend seizoen kan ik dat doel realiseren en dat is waarom ik in de Formule 1 rijd."