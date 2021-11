Perez showt speciale helm en heeft verrassing voor fans

Het is een bijzondere week voor Sergio Perez. De Mexicaanse Red Bull-coureur rijdt voor het eerst sinds 2019 weer zijn thuisrace en heeft dit jaar de beschikking over een auto waarmee hij zomaar naar het podium kan rijden. Ook heeft hij een speciale helm tot zijn beschikking.

¡Les enseño el casco más especial de mi carrera!

Mañana los veo en Paseo de la Reforma a las 10:00 AM para pasar un día inolvidable, ¡uno que tanto nos merecemos después de todo lo que hemos pasado! @redbullracing @redbullmexico #MexicoGP 🇲🇽

De helm van Perez is ,niet geheel verrassend, in de kleuren van de Mexicaanse vlag gestoken. Opvallend is ook het grote witte vlak aan de zijkant van de helm. Perez is er maar wat bij mee en is momenteel een hot item in het Mexicaanse nieuws.

Ook verwent de Mexicaan zijn fans nog meer. Zijn team Red Bull Racing geeft namelijk een showrun midden in het centrum van Mexico-Stad. Het Paseo de la Reforma zal het toneel zijn van een klassieke Red Bull vertoning.