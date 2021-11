Rosberg ziet Hamilton als favoriet: "Lewis heeft dit al eerder gedaan"

Met nog vijf races te gaan is het wereldkampioenschap nog lang en breed niet beslist. Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn immers nog steeds in een felle titelstrijd verwikkeld. Verstappen kan de eerste coureur sinds Nico Rosberg worden die de titel van Hamilton afsnoept.

Rosberg zelf geniet intens van het duel tussen de Nederlander en de Brit. Tegenover Sky Sports bespreekt Rosberg de strijd nog maar eens: "Je hebt twee van de beste coureurs van hun generatie die nek aan nek gaan. Verstappen verkeerd momenteel in een ongekende vorm. Maar op één of andere manier denk ik dat Lewis met zijn ervaring alsnog aan het langste eind trekt."

De Duitser denkt namelijk dat de ervaring van Hamilton een grote rol gaat spelen. Rosberg: "Lewis heeft dit al eerder gedaan. Hij heeft al zeven titels gewonnen, hij heeft al negen of tien keer een titelgevecht gevoerd tot het einde van het seizoen. Voor Max is het de eerste keer en dat is een heel extreme situatie om je in te bevinden."