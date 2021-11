'Geen livebeelden van eerste testweek 2022'

Het huidige Formule 1-seizoen is nog lang en breed niet voorbij maar dat betekent niet dat men wacht met vooruit kijken. Op 23 februari gaat namelijk de eerste wintertest in Barcelona al weer van start. Voor die tijd moeten de teams nog veel werk verrichten.

Maar de fans zullen die dagen nog niets meekrijgen van de actie. Het Duitse medium Auto, Motor und Sport meldt namelijk dat de eerste testweek niet live te zien zal zijn op televisie of streamingsdienst. De fans zullen het moeten doen met een overzichtje aan het einde van de dag.

De tweede testweek in Bahrein zal dan weer wel te zien zijn voor de gehele wereld. De tweede testweek loopt van 11 maart tot 13 maart. Het zullen de laatste voorbereidingen zijn aangezien het nieuwe seizoen een weekje later zal beginnen. Dit jaar was de enige testweek wel te zien voor iedereen maar aankomend jaar zal men dus eventjes geduld moeten hebben.