Perez gaat huidige auto's missen: "Alles zal slechter voelen vergeleken met deze bolides"

Aankomend seizoen begint iedereen weer op nul. Er gaan immers compleet nieuwe regels in en dat betekent dat de auto's er compleet anders uit gaan zien. De heren coureurs hebben op de simulator alvast kennis gemaakt met hun nieuwe bolides en weten dat het nogal wennen gaat worden.

De afgelopen weken hebben al veel coureurs zich uitgesproken over hun ervaringen met de nieuwe auto's op de simulator. Alle coureurs weten nu dat aankomend seizoen alles echt anders gaat worden, de verschillen met de huidige auto's zijn enorm.

Simulator

Ook Red Bull-coureur Sergio Perez heeft de wagen digitaal aan de tand gevoeld. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik heb maar een paar keer gereden met de 2022 auto op de simulator. Dus we moeten wachten tot hij de echte baan opkomt en vanaf daar zien we verder."

Beste ooit

Perez gaat de wagens van nu overigens wel missen: "Maar het is heel duidelijk dat ze anders zijn dan de huidige auto's. Ik denk dat we onze huidige auto's nooit meer gaan zien in de geschiedenis van de Formule 1. Dit zijn de beste auto's die we ooit hebben bestuurd. Dus jammer genoeg zal alles slechter voelen vergeleken met deze auto's. Maar ik hoop dat de nieuwe auto's net zo leuk zijn om te besturen."