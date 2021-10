Palmer ziet ommekeer: "Men dacht dat Mercedes wel even ging winnen op COTA"

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is nog lang en breed niet beslist. Verstappen presteerde de afgelopen paar races overduidelijk beter dan zijn rivaal. Het is een opvallend gegeven want van te voren had niemand verwacht dat de Red Bull het zo goed zou doen in bijvoorbeeld Austin.

Hierdoor stellen steeds meer kenners hun verwachtingen bij voor de aankomende races. Red Bull wordt immers gezien als de torenhoge favoriet voor de aankomende wedstrijden in Mexico en Brazilië. Maar in Austin snoepte Red Bull de winst ook af van Mercedes dus een voorspelling doen wordt met de dag lastiger.

In Austin was immers de verwachting dat Mercedes wel even zou winnen. Ook oud-coureur Jolyon Palmer hoorde deze geluiden. Hij besprak zijn bevindingen in de Chequered Flag Podcast: "Mensen dachten dat Mercedes wel eventjes simpel ging winnen op COTA omdat ze dat altijd deden. Red Bull is alleen maar beter geworden in de afgelopen jaren. Het feit dat ze nu winnen laat hun progressie zien omdat ze races winnen die ze eerst niet wonnen."