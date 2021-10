Seidl verwacht nog veel van Ricciardo: "Dat is natuurlijk bemoedigend"

Aan het begin van het seizoen werd Daniel Ricciardo volledig overklast door zijn nieuwe teamgenoot Lando Norris. Maar sinds de zomerstop presteert de Australische McLaren-coureur steeds beter. Hij maakt in ieder geval heel veel indruk op zijn teambaas Andreas Seidl.

Sinds de zomerstop finishte Ricciardo veelvuldig in de top vijf. De goedlachse coureur won zelfs de Italiaanse Grand Prix. Ook in Austin pakte hij weer een vijfde plaats. In gesprek met Speedcafe.com is teambaas Seidl zeer positief: "Het is opnieuw een bevestiging dat hij zich sinds de zomerbreak alleen maar heeft verbeterd en zich steeds comfortabeler voelt in de auto."

Seidl denkt dan ook dat er nog veel meer in het vat zit. De Duitse teambaas spreekt zich uit: "Hij went er nu steeds meer aan, hij spendeert meer tijd in onze auto en hij rijdt steeds meer rondjes. Ik denk dat het normaal is dat we nog veel meer van hem kunnen verwachten. Dat is natuurlijk bemoedigend."